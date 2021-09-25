Çin, ABD’nin talebiyle Kanada’da 3 yıl ev hapsinde tutulan Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou’nun serbest bırakılmasıyla ilgili ilk resmi açıklamasını yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile anlaşmasının ardından dün serbest bırakılarak ülkesine geri dönen Vancou’ya yönelik suçlamaların "uydurma" olduğunu açıkladı.

Çin Komünist Partisi Gazetesi People’s Daily’nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Vancou’ya yönelik suçlamaların amacının "Çin’in yüksek teknoloji sanayii sektörünü bastırmak" olduğunu söyledi. Davayı "Çin vatandaşlarına yönelik siyasi baskı" olarak niteledi.

Ne olmuştu?

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019'da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou da 13 ayrı suçtan yargılandı.

Vancou, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında bazı suçlamaları kabul etmek karşılığında dün serbest bırakıldı.

Vancou'nun Kanada'dan uçakla ayrılmasının ardından Çin’de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan 2 Kanada vatandaşı da serbest bırakılarak ülkelerine geri döndü.