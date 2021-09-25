California valisi Gavin Newsom, tüm eyalet yasalarından “alien” kelimesini çıkaran yasayı imzaladı.

California, 2015 ve 2016'da bu sözcüğü eyaletin çalışma ve eğitim yasasından çıkarmıştı.

Bu kelimenin yerine “vatandaş olmayan” veya “göçmen” gibi terimler kullanılacak.

Newsom, "Bu terimi değiştirerek, California yasalarının eyaletimizin değerlerini yansıtmasını sağlıyoruz" dedi.

Federal hükümet, "Uzaylılar ve İsyan Kanunları"nın yürürlüğe girmesiyle 1798'den beri ABD'de vatandaş olmayan insanları tanımlamak için kabaca yabancı anlamına gelen “alien” terimini kullanıyordu.

Arleta'dan Demokrat Meclis Üyesi Luz Rivas, kelimenin silah haline geldiğini ve ırkçı hareketlerde kullanıldığını söyleyerek değiştirilmesini istemişti.

Rivas, "Söylediğimiz sözler ve yasalarımızda benimsediğimiz dil önemlidir. Bu ırkçı 'yabancı' terimi California tüzüğünden derhal çıkarılmalıdır" dedi.