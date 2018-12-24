Çin Maliye Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, kolza tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği küspesi ve palmiye küspesi de dahil olmak üzere alternatif küspelere uygulanan ithalat vergilerinin 1 Ocak 2019’dan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Çin’in Temmuz'da yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından ABD'den yapılan tüm soya fasulyesi ithalatını neredeyse durdurmasından sonra, Çin'in ABD ile yaşanan ticaret savaşı küresel soya piyasasında rahatsızlık yaratmıştı.

Çin, hayvan yemi ve yemeklik yağ için öğütülmek üzere soya fasulyesi ithal ediyor. ABD ise Çin'in ikinci en büyük soya tedarikçisi. İki ülke arasındaki ticarette soyanın ağırlığı 2017'de 12 milyar dolar değerinde oldu.

Üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 ile, küresel finansal krizden bu yana en zayıf büyümesini kaydeden Çin ekonomisinin, ABD ile ticaret savaşının yaşandığı bir ortamda gelecek yıl daha da yavaşlaması bekleniyor.

ABD ile Çin'in ticaret savaşı

“Önce Amerika” politikasıyla dünya ticaretinin dengelerini değiştiren Trump yönetimi, aldığı kararlar ve attığı adımlarla küresel büyüme ivmesini tersine çevirdi. ABD ile Çin arasında uygulanan gümrük vergileri, uluslararası bir ekonomik krizin kapısını araladı.

Aylar süren restleşmelerin ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Şi Cinping, “90 günlük ateşkes” konusunda mutabakata vardı. 2019 yılını gümrük vergisi tehdidi olmadan karşılamaya hazırlanan dünya ekonomisi, Trump’ın “90 günün sonunda anlaşma sağlanamazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın” uyarısından sonra, ticaret savaşlarında yeni bir perde açılmasına hazırlanıyor. Ticaret savaşı ateşkesi, pamuk ipliğine bağlı şekilde ilerliyor.



Kaynak: Reuters