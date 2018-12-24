Çin'de Noel, ülkenin dört bir yanında bir alışveriş festivali olarak kutlanmaya devam ediyor. Ancak iktidardaki Komünist Parti’nin geleneksel kültüre olan vurgusu ve Noel kutlamasına karşı duruşu ile pek çok yerde Noel kutlamaları yasaklanıyor.

Resmi duyurular ve röportajlara göre, Çin'in en az 4 şehri ve bir ilçesinde bu yıl Noel süslerinin kullanılması yasaklandı. Ülkenin farklı bölgelerinden 10 okulda da öğretmenler ve veliler, Noel kutlamalarının kısıtlandığını açıkladı.

Nanyang kentindeki 27 katlı bir alışveriş ve ofis kompleksindeki tüm Noel ağaçları, ışıkları ve ziller toplatıldı.

Singapur'daki S. Rajaratnam Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda çalışan Çinli uzman Zi Yang, Associated Press'e yaptığı açıklamada, “Noel'e karşı süregelen yerel tepki,Şi Cinping'in iktidara gelmesinden bu yana, geleneklere karşı daha geniş bir duyarlılığın parçası haline geldi.” dedi.

Batılı kültürlerin istilasına karşı "milli duruş" çağrısı

Daha önce de Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerinin, Noel kutlamalarına katılmamaları yönünde uyarıldığı açıklanmıştı.

Global Times gazetesinin haberine göre parti üyeleri ve yetkililerin, akrabalarına iyi bir üye imajı çizmek için bile olsa dini kutlama ve festivallere katılımının yasaklandığı bildirilmişti.

Öğrencilere de çağrı yapılarak Batılı kültürlerin istilasına karşı "milli duruş" sergilemeleri gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: Associated Press