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Dünya
AA 19.10.2023 16:48

Çin, ABD'nin Gazze karar tasarısını veto etmesinden "derin hayal kırıklığı" duyuyor

Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dün düzenlediği acil oturumda gündeme gelen, İsrail-Filistin çatışmasında sivillere yönelik tüm saldırıları kınayan ve Gazze'ye insani yardım çağrısı yapan karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinden "derin hayal kırıklığı duyduğunu" bildirdi.

Çin, ABD'nin Gazze karar tasarısını veto etmesinden "derin hayal kırıklığı" duyuyor
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, BMGK'nin, Arap ülkelerinin ve Filistin halkının çağrılarına kulak vererek, ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve daha büyük bir insani felaketin engellenmesi konusundaki rolünü yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in BM Güvenlik Konseyinin krizin çözümü için sorumlu rol oynamasından yana olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "Çin, ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki duruma ilişkin karar tasarısını engellemesinden derin hayal kırıklığı duyuyor. Güvenlik Konseyi, çatışmayı yatıştırmak ve insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemek üzere görevini yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin'in sivillerin korunması ve insani krizin önlenmesine yönelik her türlü girişimi desteklediğinin altını çizdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in 7 Ekim'de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından düzenlenen acil oturumda tüm üyelere, BM Şartı'na bağlı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, vetonun gerekçesi olarak, karar tasarısında "İsrail'in nefsi müdafaa hakkına değinilmemesini" göstermişti.

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