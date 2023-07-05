Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2023 00:03

Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti

Çin, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in gelecek haftaki Pekin ziyaretini iptal etti.

Çin, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in Pekin ziyaretini iptal etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, yaptığı açıklamada, Çin tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ziyaretinin "10 Temmuz'da gerçekleşmesinin artık mümkün olamayacağı ve başka alternatiflerin aranılması gerektiği" konusunda bilgilendirildiklerini söyledi.

AB'nin Pekin Büyükelçisi Jorge Toledo, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Borrell'in 10 Temmuz'da Pekin'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Toledo, Borrell'in Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ve diğer üst düzey yetkililerle Rusya-Ukrayna Savaşı, insan hakları ve ticaret gibi çeşitli konular hakkında görüşeceğini söylemişti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13-15 Nisan'daki Çin ziyaretini Kovid-19'a yakalandığı için ertelemişti.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Çin
Sıradaki Haber
İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Fransa'daki protestolarda 1 kişi plastik mermiyle öldürüldü
00:20
İzmir’de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı
00:17
Twitter'dan içerik görüntüleme sınırına ilişkin açıklama
00:14
Güney Sudan'da ilk seçim 2024'te yapılacak
00:11
Macron: Sosyal medya ağlarına erişimi kesebilecek konumda olmalıyız
00:14
Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ