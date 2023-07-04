İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan saldırdı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin, Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

Kamptan çekilirken havadan saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, yaklaşık 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilirken havadan silahlı bir grubu hedef aldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçleri, Cenin kampından ayrıldığı sırada, kendileri için tehdit oluşturan silahlı bir grup kişiyi hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu hava saldırısı sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin sağlık kaynaklarından henüz bilgi paylaşılmadı.

Akşam saatlerinde İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çıktığı ve Cenin kentine yöneldiği görülmüştü.

İsrail ordu yetkilileri, birliklerinin çekilmeye başladığını doğrulamıştı.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.