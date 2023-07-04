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Dünya
AA 04.07.2023 22:55

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı.

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı’ndan ayrıldığı görüldü.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4’ü çocuk, 11 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

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