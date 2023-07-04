Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.07.2023 22:20

İsrail Cenin'de hastaneye baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde devlet hastanesine düzenlediği baskında 2'si ağır, 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı açıklandı.

İsrail Cenin'de hastaneye baskın düzenledi: 3 Filistinli yaralandı
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Cenin kentindeki sağlık kurumlarına, hastanelere ve ambulans ekiplerine yönelik ihlallerini artırdığını belirtti.

Keyle, "işgal güçlerinin", Cenin Devlet Hastanesine baskın düzenlediğini ve ateş açtığını, saldırıda 2'si ağır 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını ifade etti.

İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Cenin'e saldırıyor: 11 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bu saldırılarının, uluslararası yasalara ve tüm dünyaya yönelik bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Keyle, "İşgal güçleri, son iki günde kentteki El-Emel Hastanesi, Cenin Devlet Hastanesi ve İbn Sina Hastanesine benzer saldırılar düzenledi. Bu durum, hastaların ve sağlık personelinin hayatını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Keyle ayrıca İsrail güçlerinin, defalarca Filistinlilere ait ambulans ve sağlık ekiplerinin, görev bölgelerine ulaşmalarına engel olduğunu kaydetti.

El-Bire kentinde de 1 yaralı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin, El-Bire kentindeki Beyt şehri kontrol noktasında çıkan olaylarda kalçasından yaralanan bir Filistinliye müdahale ettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Çin'den Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:42
Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi: 2 ölü
22:20
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı
22:19
Çin'den Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepki
22:32
Tokat'ta terör örgütüne ait sığnak tespit edildi
22:05
Arap Birliğinden İsrail'in Filistin'deki saldırılarına son vermesi çağrısı
22:03
D-100 kara yolundaki kaza trafiği aksattı
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
Tunceli'nin buzul göllerini görmek için 3 bin rakımlı bölgeye tırmanıyorlar
FOTO FOKUS
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
Karabük'te şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı binanın çatısı uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ