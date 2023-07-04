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Dünya
AA 04.07.2023 22:02

Arap Birliğinden İsrail'in Filistin'deki saldırılarına son vermesi çağrısı

Arap Birliği, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına son vermesi ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden İsrail'in Filistin'deki saldırılarına son vermesi çağrısı
[Fotograf: AA]

Arap Birliği Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırılarını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'deki genel merkezde daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplandı.

Toplantının sonuç bildirisinde Arap ülkelerinin acilen harekete geçerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, üyeleri ve diğer uluslararası taraflarla konuyla ilgili temaslarda bulunulması ve üst düzey ortak mesajlar verilmesi talep edildi.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması ve bu konuda alınan uluslararası kararların uygulanması istenen bildiride, BM'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması hususunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememesi durumunda BM Genel Kurulundan İsrail saldırganlığının durdurulması için bir toplantı yapmasının talep edileceği kaydedildi.

Bildiride, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) de sorumluluklarını yerine getirmesi ve "İsrail tarafından savunmasız Filistin halkına karşı işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara ilişkin adli soruşturma yapması" istendi.

Filistin yönetiminin İsrail saldırılarıyla mücadele için attığı adımların desteklendiği bildiride, uluslararası topluma da Filistin halkının korunması için pratik ve etkili bir mekanizma oluşturması çağrısı yapıldı.

Bildiride, İsrail'in Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin reddedildiği ifade edilerek, Filistin'in Kudüs ve kutsal değerler üzerindeki egemenliği vurgulandı, Mescid-i Aksa'nın korunması gerektiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır 120 Filistinli yaralanmıştı.

Filistin yönetimi, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde, pazartesi günü düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında, "Cenin'e yönelik saldırıya karşılık, İsrail tarafıyla tüm iletişimi ve görüşmeleri kesme, güvenlik koordinasyonunu durdurma kararı alındığını" açıklamıştı.

İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor.

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