Terör örgütü PKK, çocukları dağa çekebilmek için, para vaat ediyor, uyuşturucuya alıştırıyor.

PKK suça karıştırdığı çocukların faaliyetlerini kaydedip, örgüte katılmazlarsa bunları emniyet güçlerine vermekle de tehdit ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla büyük bir çıkmaz içine girdi. Eleman bulmakta zorlanan örgüt, gözünü yine kolay etkileyebileceği çocuklara dikti.

"Sosyal aktivitelerde çocuklara yalan dolu hikayeler anlatılıyor"

Çocuklar ilk olarak sosyal ve kültürel aktiviteler içinde kandırılmaya çalışılıyor. Yalan dolu hikayelere başvuruluyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, "Avrupa'da iş bulunmasından tutun da aileleri ile ilgili ailelerine destek çıkılacağı ve bu anlamda hayatlarının değişeceği ama aynı zamanda kendilerinin de sözde birer kahraman olarak toplum içinde algılanabileceği gibi çocuğun kimliğini inşa edebileceği bazı şeyler de ortaya konuluyor." dedi.

"Çocuklara suç işlettirip emniyete ihbar etmekle tehdit ediyorlar"

Sonraki aşama çocukları uyuşturucu ve suça alıştırmak. Suça ve sokak eylemlerine yönlendirilen çocukların faaliyetleri kayıt altına alınıyor.

Alabarda, "Bir sonraki süreçte ellerindeki bu bilgiler vasıtasıyla emniyet ve ilgili birimlere teslim edilmesi durumunda annesinin de babasının da kendisinin de bir şekilde devlet tarafından mahkeme önüne çıkarılacağı ile ilgili çocuklara şantaj ve tehdit aşaması başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Çocukları kaçıran terör baronlarının adresi o bina"

Terör ve güvenlik uzmanları HDP'nin de sürece dahil olduğu görüşünde.

"Dağa kaldırılma sürecinde ara eleman niteliği gören ve bu terör baronlarının adresi o partinin binası." değerlendirmesinde bulunan Alabarda, "O analar ellerindeki yazışmalardan çocuklarının gittiği toplantılardan o partinin içerisinde yer alan Hasan'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten kimlerin nasıl bir rol üstlenerek çocuklarını dağa kaldırdıkları noktasında herkesten daha teferruatlı fikir sahibi insanlar." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber