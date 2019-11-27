Dünya
Çiftçilerden Paris sokaklarında traktörlü protesto27 Kasım 2019 Çarşamba 17:08 - Son Güncelleme 27 Kasım 2019 Çarşamba 18:26
Almanya'nın ardından Fransa'da da çiftçiler tarım politikalarını protesto etti. Binlerce çiftçi, başkent Paris'e traktörleriyle giderek yolları kapattı.
Önce Almanya'da, sonra Fransa'da...
Çiftçiler, hükümetlerinin tarım politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Fransa'nın dört bir yanından yüzlerce çiftçi başkent Paris'te toplandı. Çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını ve uluslararası ticaret anlaşmalarını protesto etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Traktörleriyle yolları kapattılar, seslerini duyurmaya çalıştılar. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiler.
İrlanda'da da çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto için bir araya geldi. Tarım Bakanı ile görüşme talebinde bulundular.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tarım politikası protesto fransa çiftçi almanya