Önce Almanya'da, sonra Fransa'da...

Çiftçiler, hükümetlerinin tarım politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Fransa'nın dört bir yanından yüzlerce çiftçi başkent Paris'te toplandı. Çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını ve uluslararası ticaret anlaşmalarını protesto etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Traktörleriyle yolları kapattılar, seslerini duyurmaya çalıştılar. Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiler.

İrlanda'da da çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto için bir araya geldi. Tarım Bakanı ile görüşme talebinde bulundular.

Kaynak: TRT Haber