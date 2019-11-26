Berlin'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi Federal Meclis'te bugün görüşülecek tarım bütçesini, hükümetin çevreyi korumak için aldığı sert tedbirleri, yer altı sularının etkilenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirmesini protesto etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Şehrin tarihi Brandenburg Kapısı ve yakınında bulunan Federal Meclis çevresine traktörlerle gelen çiftçilerin traktörlerine, ''Çiftçi olmazsa gıda olmaz, çiftçi ol mazsa gelecek olmaz'' yazılı pankartlar astı.

[Fotoğraf: Reuters]

Eyleme katılan bir çiftçi, kamuoyunda kötü çevre ve kötü etin sorumlusu olarak kendilerinin gösterildiğini belirterek, bunun doğru olmadığını ifade etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Almanya'da tarımın geleceğinin tehlikede olduğunu dile getiren eylemci, "Geleceğimiz tehlikede. Bizim çocuklarımızın geleceği garanti altında değil. Buna karşı önlemler alınmalı" dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu arada, binlerce traktörün başkent merkezine girmesi nedeniyle trafik de felç oldu.

Kaynak: AA