Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede Lassa sıtması salgını olduğunu duyurarak, 8 kişide bu hastalığa rastlandığını ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ölenler arasında Tonkolili bölgesindeki Masanga Hastanesi'nde görevli Hollandalı bir doktorun da olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ocak-mayıs döneminde 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA