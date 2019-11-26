Dünya
Sierra Leone'de Lassa sıtmasından 3 kişi öldü26 Kasım 2019 Salı 13:12 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 13:19
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de Lassa sıtmasına yakalanan 8 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters ]
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede Lassa sıtması salgını olduğunu duyurarak, 8 kişide bu hastalığa rastlandığını ve 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ölenler arasında Tonkolili bölgesindeki Masanga Hastanesi'nde görevli Hollandalı bir doktorun da olduğu kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Nijerya'da Lassa sıtması salgınında ocak-mayıs döneminde 129 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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