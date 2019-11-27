Tel Abyad Hastanesi, ilçenin can damarlarından biriydi. PKK/YPG'li teröristler, uzun süre hastaneyi karargah olarak kullandı, kaçarken de ateşe verdi.

Bölge halkı yıllarca sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Bölge halkının yardımına Türkiye yetişti. Sağlık Bakanlığı tarafından hastane onarıldı ve yeniden hizmete açıldı. Tel Abyadlıların yaraları sarılmaya başlandı.

Hastanede 6’sı doktor, 38 sağlık personeli görev yapıyor. Çocuk, Acil Servis, Dahiliye ve Kadın Doğum Bölümü hizmet veriyor.

Suriyeli kadınlar artık kendi ülkelerinde çocuklarını dünyaya getirebiliyor

Türkiye'nin desteği ile faaliyete geçirilen Tel Abyad Hastanesi'ndeki 4 poliklinikte günlük 600 hastaya hizmet veriliyor. Ayrıca yeni faaliyete geçirilen doğum servisi sayesinde de Tel Abyadlı annelerin bebekleri artık güvenli bir şekilde gözlerini dünyaya açmaya başladı.

Önceden doğum yapması için Türkiye'ye getirilen kadınlar, artık kendi memleketlerinde çocuklarını dünyaya getirebiliyor. Kadın Doğum Servisinde hizmete girdiği günden bu yana 4 bebek dünyaya geldi.

Tel Abyad'da gün geçtikçe hayat normale dönüyor

Bölgede hayat da normale dönmeye devam ediyor. Bölge halkı günlük işlerini güven içinde yapabiliyor.

Ve savaşın masum yüzü çocuklar... Terör örgütü PKK/YPG’nin ellerine silah vererek savaştırmaya çalıştığı Suriyeli çocuklar artık özgürce oyunlarını oynayabiliyor.

Bölgede Mehmetçiğin mayın arama ve tarama faaliyetleri de sürüyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Ümit Kumcuoğlu