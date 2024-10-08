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Dünya
CNN International 08.10.2024 08:15

Çift rahimli kadın ikiz bebek doğurdu

Çin’in kuzeybatısındaki bir hastanede, nadir görülen çift rahim (uterus didelphys) rahatsızlığı olan bir kadın, her bir rahminden bir bebek doğurdu.

Çift rahimli kadın ikiz bebek doğurdu

Shaanxi eyaletindeki Xi’an Halk Hastanesi, yalnızca soyadı Li olarak tanıtılan annenin, sezaryenle bir kız ve bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini ve bunun “milyonda bir” bir olay olduğunu belirtti.

Hastane, Weibo’daki resmi hesabında, her bir rahimde doğal yollarla ikiz bebek oluşmasının ve bu bebeklerin doğuma kadar taşınmasının son derece nadir olduğunu ifade etti. Uterus didelphys olarak bilinen bu durum, yaklaşık 2 bin kadından birinde görülüyor ve Li’nin iki rahmi ve iki rahim ağzı bulunuyor.

Li’nin hikayesi, Çin sosyal medyasında büyük ilgi uyandırdı ve milyonlarca kişi hayranlık dolu mesajlar paylaştı. Bir kullanıcı “Bu bir mucize!” derken, bir başkası “Ne kadar şanslı!” diye yazdı. Bazıları ise annenin sağlığı için endişelendi; bir kullanıcı, “Bu onun için çok zor ve tehlikeli olmuştur!” diye yorum yaptı.

Daha önce bir düşük yaşayan Li, ocak ayında yeniden hamile kaldı ve erken bir ultrason sırasında her bir rahminde birer bebek olduğunu öğrendi. Yakın ve titiz tıbbi takip sonucunda, hastane Li’nin 3,2 kg ağırlığında bir erkek ve 2,4 kg ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

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