Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cibuti'de göçmen teknesi alabora oldu: 34 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, teknenin insan tacirleri ve kaçakçılara ait olduğu bilgisini paylaştı.
Abdiker, "Teknenin alabora olması sonucu 34 göçmen Cibuti sahillerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Binlerce genç Afrikalı, Körfez ülkelerine ulaşmak için Cibuti'den teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor.
Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından 3 Mart'ta denize atılan 80 göçmenden 20'si hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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