Olay, Virginia eyaletinde Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) ana binası önünde gerçekleşti.

İçeriye giriş izni olmayan şüpheli bir araç binaya yakın bir noktada durduruldu.

Polis binaya giriş ve çıkışları kapattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından olay yerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri de gönderildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Detaylı soruşturma başlatıldı

Ekipler, araçtan elinde silahla çıkan şüpheliyi vurdu. Yaralanan şüphelinin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü açıklandı.