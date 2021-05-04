Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 07:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CIA'ye izinsiz giriş denemesi: Şüpheli vuruldu
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de CIA merkez binasına izinsiz girmeye çalışan bir şüpheli FBI ekiplerince vuruldu. Şüphelinin kimliği açıklanmazken, soruşturma detaylı sürüyor.
Olay, Virginia eyaletinde Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) ana binası önünde gerçekleşti.
İçeriye giriş izni olmayan şüpheli bir araç binaya yakın bir noktada durduruldu.
Polis binaya giriş ve çıkışları kapattı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmasının ardından olay yerine ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri de gönderildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Detaylı soruşturma başlatıldı
Ekipler, araçtan elinde silahla çıkan şüpheliyi vurdu. Yaralanan şüphelinin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü açıklandı.
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