Amerikan Wall Street Journal, Sırbistan’da görevli CIA görevlisinin ülkeden tahliye edildiğini yazdı.

Haberde ABD’li yetkililere atıfta bulunarak, geçtiğimiz haftalarda ‘Havana Semptomu’ nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan CIA istihbarat görevlisinin Sırbistan’dan tahliye edildiği bildirildi.

Öte yandan, ‘Havana Semptomu’ vakasına Balkanlar’da ilk kez saptandığı açıklandı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, 100 civarında CIA çalışanının Havana sendromuna yakalandığını bildirmişti.

Reuters’da yer alan bir haberde, ABD’li yaklaşık 200 devlet görevlisi ve ailelerinin çeşitli şikayetlerle ‘Havana Semptomuna’ yakalandığı ifade edildi.

Migren, mide bulantısı, hafıza bozukluğu ve baş dönmesi gibi belirtilerin olduğu açıklandı.

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde 2017 ilkbaharında "Havana sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede 2'nci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

