New York'taki on binlerce sağlık çalışanı eyalette aşı zorunluluğu getirilmeden önce ücretsiz izne ayrılması, Biden yönetiminin COVID-19 aşısı konusunda büyük ölçekte karşı karşıya kalacağı direncin işareti olarak görüldü.

Sağlık çalışanları sıkıntısı yaşayan birçok hastanede işgücü açığının ortaya çıkabileceği uyarısı yapılıyor.

Pandemiyi hafifletmek için hükümet önlemlerine direniş ülkenin sağ kanadını canlandırırken, bunun önümüzdeki haftalarda ülke çapında çok daha büyük çatışmaların habercisi olabileceği belirtiliyor.

Halk sağlığı yetkilileri, aşıların pandemiyi kontrol altına almak için güvenli ve gerekli olduğunu vurguluyor.

Ülke çapında aşılama oranlarında ilk 10 eyalette yer alan New York'ta 450 bin sağlık çalışanının yaklaşık yüzde 84'ü geçtiğimiz hafta tam olarak aşılandı ve yaklaşık 70 bin'i aşılanmamış durumda.

Zorunluluk getirilmesi öncesi birçok çalışanın aşı olduğu huzurevi ve hastane personelinin yüzde 92'sinin bu hafta başında en az bir doz aşı vurulduğu belirtildi.