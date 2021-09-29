Sınır kapısının sabah saatlerinde yeniden açılmasıyla çift yönlü trafik akışı başladı, onlarca araç geçiş yaptı.

Cabir Sınır Kapısı'nın açılması, Amman ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesi kapsamında Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün önce onaylanan kararın uygulamaya konulmasıyla gerçekleşti.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, 27 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamada Suriye'nin güneyindeki Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapanan sınır kapısının 29 Eylül Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.

Ürdün-Suriye sınırı

İki ülke arasındaki ana sınır kapıları olan "Ramsa (El-Cumruk el-Kadim)" ve "Nasib (Cabir)", Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.

Ürdün'deki Ramsa Sınır Kapısı'nın karşısındaki El-Cumruk el-Kadim çatışmalar nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, rejim ve destekçileri tarafından ele geçirilmeden önce 3 yıl boyunca muhaliflerin elinde kalmıştı.

Nasib-Cabir geçişi Ağustos 2018 ortalarında yeniden açılsa da 2020'de önce koronavirüs salgını, 31 Temmuz'da da Dera'daki çatışmalar nedeniyle 2 kez kapatılmıştı.