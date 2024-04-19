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Dünya
AA 19.04.2024 11:54

CIA Direktörü'nden yardım gönderilmezse "Ukrayna'nın savaşı kaybedebileceği" uyarısı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, ülkesinin daha fazla askeri destek göndermemesi durumunda Ukrayna'nın yıl sonuna kadar "Rusya'ya karşı savaşı kaybedebileceği" uyarısı yaptı.

CIA Direktörü'nden yardım gönderilmezse "Ukrayna'nın savaşı kaybedebileceği" uyarısı
[Fotograf: İHA]

CNN'in haberine göre Burns, Texas eyaletindeki George W. Bush Merkezi'nde düzenlenen "2024 Liderlik Forumu"nda Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin daha fazla askeri yardım sağlamaması halinde Ukrayna'nın 2024'ün sonuna kadar savaş alanında kaybetme riskinin oldukça yüksek olduğunu belirten Burns, "Cephaneleri tükeniyor ve bizim de onlara yardım etmek için zamanımız tükeniyor." ifadesini kullandı.

Burns, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

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