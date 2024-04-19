AB, İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddialarının ardından itidal çağrısı yaptı

Von der Leyen, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile yaptığı ortak basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in bu sabah İran ve Suriye'ye düzenlediği füze ve dron saldırılarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Tüm tarafların bölgedeki gerilimin tırmanmasını engellemesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." diyen von der Leyen, "Bölgenin istikrarlı kalması ve tüm tarafların daha fazla eylemden kaçınması kesinlikle gerekli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran ve Suriye'ye saldırdığı iddiaları

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurmuştu. Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde de İsrail'in, ülkenin güney sınırlarında Beşşar Esed rejimi ordusunun hava savunma sistemlerinin bulunduğu birkaç noktaya roket saldırısı düzenlediği ileri sürülmüştü.