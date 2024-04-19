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Dünya
AA 19.04.2024 10:55

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile İran ve Gazze’yi görüştü

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin ile Gallant’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile İran ve Gazze’yi görüştü

Açıklamada, iki bakanın bölgesel tehditler ve “İran’ın Orta Doğu’da istikrarı bozucu eylemleri” hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarılarak, Austin'in Gazzeli sivillere Aşdod Limanı’ndaki yeni rota da dahil olmak üzere insani yardım akışının artırılmasının ve sürdürülmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

İki bakanın görüşmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine girmek için tarih belirlediğinin duyurulmasının ardından geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrailli yetkililerle Gazze'deki Refah kentinin durumunun ve İsrail’in olası askeri operasyonunun tartışılmaya devam ettiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'nin güneyindeki Refah kentine girmek için tarih belirlediği duyurulmuştu.

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