Parçalı Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.04.2024 10:52

Rusya: Batı, Zelenskiy'i ortadan kaldırmaya karar verdi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i "Ortadan kaldırmaya karar verdiğini" iddia etti.

Rusya: Batı, Zelenskiy'i ortadan kaldırmaya karar verdi

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polonya’da Zelenskiy’e suikast girişiminde kullanılabilecek bilgi sızdırmaya çalışan bir kişinin tutuklanması ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy’in ciddi şekilde paniğe kapılması için nedenleri olduğunu öne süren Medvedev, Polonya'da Zelenskiy'e suikast girişimi olabileceğini savundu. Medvedev, "Bu, muhtemelen Batı’nın onu ortadan kaldırmaya karar verdiğinin ilk kanıtı olabilir." ifadelerini kullandı.

Dün, Polonya Ulusal Savcılık Ofisi, Ukrayna sınırından yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na ilişkin detaylı bilgi sızdırmaya çalıştığı iddia edilen bir kişinin yakalandığını, söz konusu kişinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görev alan Ruslarla temas kurmaya çalıştığını açıklamıştı.

Açıklamada, bu bilgilerin Zelenskiy’e karşı suikast girişiminde kullanılabileceği kaydedilmişti.

Ukrayna'ya askeri ve insani yardımlar, ABD birliklerinin kontrolü altındaki Rzeszow-Jasionka Havaalanı'ndan sağlanıyor.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
FBI: Çin bağlantılı bilgisayar korsanları, ABD'nin altyapısına saldırı için pusuda bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
İzmir'de 120 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi
11:17
Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 9'uncu gemi Mısır'da ulaştı
11:13
Erzincan'daki maden kazasında 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
11:12
İsrail'in, Suriye'de rejim ordusunun hava savunma sistemlerine saldırı düzenlediği iddia edildi
11:24
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
11:06
İstanbul'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı
Türkiye'den Gazze'ye insani yardım taşıyan 9. gemi Mısır'da limana yanaştı
FOTO FOKUS
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
FETÖ'cü eski emniyet müdürü evindeki gizli geçitte yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ