Ukrayna: Rusya'ya ait bombardıman uçağını düşürdük

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna topraklarına 22 çeşit füze ve 14 "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 2 adet Х-101/Х-555 seyir füzesi, 14 İHA, 11 adet Х-59/Х-69 tipi güdümlü füze ve 2 adet X-22 tipi seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerine ait hava savunma füze birimleri, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ile işbirliğinde Rus teröristlerin barışçıl Ukrayna şehirlerine saldırmak için kullandığı Kh-22 seyir füzelerinin taşıyıcısı olan bir Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını ilk kez düşürdü." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, orduya ait "Tu-22M3" tipi bombardıman uçağının Stavropol bölgesinde teknik arızadan dolayı düştüğünü açıklamıştı.