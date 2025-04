ChatGPT'ye "teşekkür ederim" demenin maliyeti fazla olabilir

OpenAI CEO'su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT'ye 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demesi gibi nezaket ifadelerinin şirketin operasyonel maliyetlerine milyonlarca dolarlık ek yük getirdiğini açıkladı.

X platformunda bir kullanıcı, OpenAI’ın kibar ifadeler nedeniyle ne kadar elektrik masrafı yaptığını merak ederek, "OpenAI modellerine 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' diyen insanlardan kaynaklı elektrik giderleri şirkete ne kadar kaybettirdi?" diye sordu.

Altman ise yanıtında "On milyonlarca dolar, buna değerdi. Ne olacağını asla bilemezsin." ifadelerini kullandı.

İlk bakışta önemsiz gibi görünse de bu tür nezaket kalıpları, ChatGPT'nin daha uzun ve anlamlı yanıtlar üretmesini gerektiriyor. Sonucunda işlem gücünü artırarak enerji tüketimini ve dolayısıyla maliyetleri yükseltiyor.

