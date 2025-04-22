ChatGPT'ye "teşekkür ederim" demenin maliyeti fazla olabilir

OpenAI CEO'su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT'ye 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demesi gibi nezaket ifadelerinin şirketin operasyonel maliyetlerine milyonlarca dolarlık ek yük getirdiğini açıkladı.

X platformunda bir kullanıcı, OpenAI’ın kibar ifadeler nedeniyle ne kadar elektrik masrafı yaptığını merak ederek, "OpenAI modellerine 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' diyen insanlardan kaynaklı elektrik giderleri şirkete ne kadar kaybettirdi?" diye sordu.

Altman ise yanıtında "On milyonlarca dolar, buna değerdi. Ne olacağını asla bilemezsin." ifadelerini kullandı.

İlk bakışta önemsiz gibi görünse de bu tür nezaket kalıpları, ChatGPT'nin daha uzun ve anlamlı yanıtlar üretmesini gerektiriyor. Sonucunda işlem gücünü artırarak enerji tüketimini ve dolayısıyla maliyetleri yükseltiyor.

tens of millions of dollars well spent--you never know — Sam Altman (@sama) April 16, 2025

Uzmanlar ne diyor?

Yapay zekaya karşı nazik bir dil kullanmak bazılarına göre gereksiz görünse de, uzmanlar bunun olumlu etkileri olabileceği görüşünde.

Microsoft tasarım yöneticisi Kurtis Beavers, “Kibar dil kullanmak, saygılı ve işbirlikçi çıktılar elde etmeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı ve kullanıcıların dilindeki nezaketin modelin yanıt tonunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

Microsoft’un WorkLab ekibinin yayımladığı bir notta ise, “Model nezaketi fark ettiğinde, daha nazik yanıtlar verme olasılığı artar. Üretken yapay zeka, kullanıcıdan gelen girdilerdeki profesyonellik, netlik ve detay seviyesini yansıtır" ifadelerine yer verildi.

2024’ün sonlarında yapılan bir ankete göre, ABD’deki kullanıcıların yüzde 67’si sohbet botlarına karşı nazik davrandığını ifade etti. Bu kullanıcıların yüzde 55’i bunu “doğru olanı yapmak” adına yaptığını söylerken, yüzde 12’si ise olası bir yapay zeka isyanı durumunda algoritmanın kendilerini hatırlamasını umarak kibar davrandığını belirtti.