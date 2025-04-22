Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
New York Post 22.04.2025 06:47

ChatGPT'ye "teşekkür ederim" demenin maliyeti fazla olabilir

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT’ye kibar mesajlar yazmasının on milyonlarca dolarlık elektrik tüketimine neden olduğunu açıkladı.

ChatGPT'ye "teşekkür ederim" demenin maliyeti fazla olabilir

 

OpenAI CEO'su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT'ye 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' demesi gibi nezaket ifadelerinin şirketin operasyonel maliyetlerine milyonlarca dolarlık ek yük getirdiğini açıkladı.

X platformunda bir kullanıcı, OpenAI’ın kibar ifadeler nedeniyle ne kadar elektrik masrafı yaptığını merak ederek, "OpenAI modellerine 'lütfen' ve 'teşekkür ederim' diyen insanlardan kaynaklı elektrik giderleri şirkete ne kadar kaybettirdi?" diye sordu.

Altman ise yanıtında "On milyonlarca dolar, buna değerdi. Ne olacağını asla bilemezsin." ifadelerini kullandı.

İlk bakışta önemsiz gibi görünse de bu tür nezaket kalıpları, ChatGPT'nin daha uzun ve anlamlı yanıtlar üretmesini gerektiriyor. Sonucunda işlem gücünü artırarak enerji tüketimini ve dolayısıyla maliyetleri yükseltiyor.

 

Uzmanlar ne diyor?

Yapay zekaya karşı nazik bir dil kullanmak bazılarına göre gereksiz görünse de, uzmanlar bunun olumlu etkileri olabileceği görüşünde.

Microsoft tasarım yöneticisi Kurtis Beavers, “Kibar dil kullanmak, saygılı ve işbirlikçi çıktılar elde etmeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı ve kullanıcıların dilindeki nezaketin modelin yanıt tonunu doğrudan etkilediğini vurguladı.

Microsoft’un WorkLab ekibinin yayımladığı bir notta ise, “Model nezaketi fark ettiğinde, daha nazik yanıtlar verme olasılığı artar. Üretken yapay zeka, kullanıcıdan gelen girdilerdeki profesyonellik, netlik ve detay seviyesini yansıtır" ifadelerine yer verildi.

2024’ün sonlarında yapılan bir ankete göre, ABD’deki kullanıcıların yüzde 67’si sohbet botlarına karşı nazik davrandığını ifade etti. Bu kullanıcıların yüzde 55’i bunu “doğru olanı yapmak” adına yaptığını söylerken, yüzde 12’si ise olası bir yapay zeka isyanı durumunda algoritmanın kendilerini hatırlamasını umarak kibar davrandığını belirtti.

ETİKETLER
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI
Sıradaki Haber
Arktik buz örtüsü alarm veriyor: Son 40 yılın en düşük seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:26
Bilim insanları görmeyi geri getiren ilaç geliştirdi
08:15
Bakan Şimşek, New York'ta yatırımcılarla bir araya geldi
07:54
Bilinen en acı madde bulundu
07:51
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 801,5 kg metamfetamin ele geçirildi, 2 gözaltı
07:51
ABD'li belediye başkanından evsizlik sorununa kan donduran çözüm
07:42
Uzayda yemek üretimi başladı: İlk deneme yörüngede
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
Ankara'da ‘Lyrid meteor yağmuru' gözlemlendi
FOTO FOKUS
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'da zincirleme kaza ulaşımı aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ