Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chanthu Tayfunu Tayvan’a yaklaşıyor
[Fotoğraf: AP]
Pasifik Okyanusu’nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Tayvan’a doğru ilerlediği açıklandı.
Tayvan Hava Durumu Bürosu, Chanthu Tayfunu’nun Tayvan’a doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.
Tayfunun karayı geçeceği tahmin edilirken doğu kıyısını etkisi altına alacağı kaydedildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Şiddetli yağmur bırakması bekleniyor
Büro, Filipinler sularını geçen Chanthu Tayfunu’nun dün gece geç saatlerde Tayvan’a doğru ilerlemesinin ardından Ada'nın güney yarısı için uyarıda bulundu.
[Fotoğraf: Reuters]
Tayvanlı ve Filipinli hava durumu yetkililerinin yaptığı tahminlere göre, tayfunun pazar günü Ada'nın doğu kıyısına geçmesi ve şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.
Etiketler: Tayfun
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