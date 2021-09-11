Tayvan Hava Durumu Bürosu, Chanthu Tayfunu’nun Tayvan’a doğru ilerlediği bilgisini paylaşarak şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Tayfunun karayı geçeceği tahmin edilirken doğu kıyısını etkisi altına alacağı kaydedildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Şiddetli yağmur bırakması bekleniyor

Büro, Filipinler sularını geçen Chanthu Tayfunu’nun dün gece geç saatlerde Tayvan’a doğru ilerlemesinin ardından Ada'nın güney yarısı için uyarıda bulundu.

[Fotoğraf: Reuters]

Tayvanlı ve Filipinli hava durumu yetkililerinin yaptığı tahminlere göre, tayfunun pazar günü Ada'nın doğu kıyısına geçmesi ve şiddetli yağmur bırakması bekleniyor.