Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'deki orman yangınları kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Cezayir, son dönemde ülkeyi etkisi altına alan orman yangınlarının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.
Cezayir Sivil Savunma Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 6 bölgede 7 orman yangınının daha söndürüldüğünü ve ülke genelinde yeni bir orman yangını bilgisinin kaydedilmediğini aktardı.
Ülke son 10 gündür özellikle kuzey ve kuzeydoğudaki dağlık bölgelerde yoğunlaşan orman yangınlarıyla mücadele ediyordu.
Cezayir'de 18 kentte çıkan orman yangınlarında asker ve sivil olmak üzere en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Cezayir Orman Yangını Yangın
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