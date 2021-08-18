Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece Kabil'den tahliye operasyonunun bir parçası olarak Abu Dabi'ye 216 kişinin götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uçaktaki yolcuların 25'inin Fransız vatandaşı, 184'ünün Afgan sivil toplumundan korumaya gereksinimi olan kişiler ile 4 Hollandalı, 1 İrlandalı, 2 de Kenyalı olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanı Florence Parly de sosyal medyada yaptığı açıklamada, Abu Dabi'deki yolcuların kısa sürede askeri nakil uçağıyla Paris'e getirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam, Kabil'den Abu Dabi üzerinden tahliye edilen 40 kişinin Paris'e vardığını duyurmuştu.

Macron'un önceki gün Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın, Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eş ref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.