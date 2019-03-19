Cezayir'de siyasi ve muhalif kişiler ile aktivistler liderliğinde kurulan Değişim için Ulusal Koordinasyon grubu, 3 haftadan daha fazla bir süredir devam eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı protestoların ardından hükümeti istifaya davet etti.

Değişim için Ulusal Koordinasyon grubu tarafından yayımlanan bildiride, “Yeni insanlarla ve yeni bir temelde köklü bir değişime acil ihtiyaç var” ifadeleri kullanıldı.

"Protestolar yeni liderler ortaya çıkardı"

Buna göre Cezayir’de "yönetimin uzun yıllardır zayıf muhaliflerle mücadele ettiği ancak on binleri bulan Cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı gösterilerin yeni muhalif liderler ortaya çıkardığı" belirtiliyor.

Değişim için Ulusal Koordinasyon içerisinde yer alan avukat ve insan hakları savunucusu Mustafa Buşaşi, muhalif lider Kerim Tabu, eski Hazine Bakanı Ali bin Vari ve Murad Dehine ile Kemal Kammazi yönetimin güçlü muhalifleri arasında gösteriliyor.

Buteflika'nın 5'inci dönem adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Ancak Buteflika 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla, 5'inci dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Ardından, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı aktarılmıştı.

Kaynak: Reuters