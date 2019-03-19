BBC radyosuna Brexit süreciyle ilgili açıklama yapan İngiltere'nin Brexit Bakanı Steve Barclay, ülkenin AB'den ayrılmama riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Barclay, Salı günü milletvekilleriyle konuştuğunu ve Başbakan Theresa May'ın anlaşmasının kabul edilmemesi halinde anlaşmasız ayrılık da yaşanabileceği konusunda uyardığını açıkladı.

Theresa May'in Brexit planı çıkmaza girdi

İngiltere parlamentosu başkanı John Bercow, daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söylemesinin ardından Başbakan Theresa May'in Brexit planları daha da çıkmaza girdi.

İngiltere parlamentosu, May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılmak isteyen Brexit yanlıları "anlaşmasız" Brexit'i şimdi daha olası olarak görüyorlar ancak hükümet AB'nin onaylaması halinde Brexit'i 29 Mart çıkış tarihinden sonraya ertelemeye çalışacağını açıkça belirtti.

Kaynak: Reuters