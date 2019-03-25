Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) sözcüsü Hüseyin Haldun, Eş-Şuruk News kanalına yaptığı açıklamada, Buteflika'nın önerdiği ulusal diyalog konferansı üzerinde anlaşmaya varılamadığı için buna gerek kalmadığını belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Partinin Genel Koordinatörü: Haldun'un sözlerinin yanlış anlaşıldı

FLN yönetiminden yapılan yazılı açıklamada ise Haldun'un ifadelerine tepki gösterilerek, Buteflika'nın açıkladığı yol haritasına bağlılık vurgusu yapıldı. Partinin pozisyonunun, ancak resmi açıklamayla duyurulabileceği ifade edildi.

Partinin Genel Koordinatörü Muaz Buşarib ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Haldun'un sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti. Haldun, "Her Şey Cezayir İçin" isimli internet sitesinde açıklamalarını teyit etti.

FLN Genel Sekreteri Cemal Vild Abbas'ın geçen yıl ekim ayında istifa etmesinden bu yana parti içinde görüş ayrılıklarının yaşandığı ifade ediliyor.

Muhaliflerden geçiş dönemi çağrısı

Cezayir'de bazı muhalif partiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

Eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi lideri Ali bin Flis, Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Muhammed es-Said, Yeni Fecr Partisi Genel Sekreteri Et-Tahir bin Biğibiş ile Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah'ın katılımıyla başkent Cezayir'de toplantı düzenlendi.

Buteflika'nın 11 Mart'ta açıkladığı yol haritasının değerlendirildiği toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan siyasi krizin aşılmasını hedefleyen bir yol haritasının belirlendiği duyuruldu.

Telepler yerine getirilene kadar gösterilere devam çağrısı yapıldı

Cezayir halkına, talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam etme çağrısının yapıldığı açıklamada, görev süresi dolan Buteflika'nın bütün yetkilerini cumhurbaşkanlığı komisyonuna bırakacağı kısa süreli bir geçiş döneminin ilan edilmesi istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı komisyonunun, şeffaflığı, yetkinliği ve dürüstlüğüyle bilinen ulusal kişilerden oluşacağı ve öncelikli görevleri arasında halkın taleplerinin yerine getirilmesinin yer alacağı belirtildi.

Üyelerinin gelecek seçimlerde aday olmaktan kaçınacağı komisyonun, "geçici teknokrat hükümetinin kurulması, bağımsız seçim komisyonunun oluşturulması ve seçim yasasında düzenleme yapılması" konusunda yetkilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, yol haritasının maddelerinin uygulanmasının 6 ayı geçmemesi gerektiği dile getirildi.

Buteflika'nın adaylıktan çekilmesi

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de bazı muhalif partiler ise dün Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yapmış ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulunmuştu.

Kaynak: AA