Reuters haber ajansının 7 kaynağa dayandırdığı haberinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrası görevinden alınan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud Kahtani’nin yargılanmaları gizli celselerle devam eden 11 şüpheli arasında yer almadığı iddia edildi.

Cinayet şüphelisi 11 kişinin yargılandığı davaları yakından takip eden ancak mahkemelere katılmayan 7 kaynağa göre celselerin hiçbirinde Suud Kahtani görülmedi.

Suudi Arabistan’da gizli olarak görülen davada şuana kadar 4 duruşma gerçekleştirildiği biliniyor.

Suud Kahtani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın üst düzey danışmanlığını yapmış, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası görevinden alınmıştı. Kahtani, ABD Hazine Bakanlığı'nın Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu şüphesi ile yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer almıştı.

"Asiri, Mutrib ve El-Tubeyki yargılananlar arasında"

Reuters'a konuşan 7 kaynak, eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin yargılananlar arasında aldığını söyledi.

Kaynaklardan 3'ü ise Kraliyet Muhafızı Albay Mahir Abdulaziz Mutrib ve Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Muhammed Abduh et-Tubeyki'nin yargılananlar arasında yer aldığını aktardı.

Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili açıklamasında, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters