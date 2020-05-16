Haber Giriş: Kaynak: AA
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasak
[Fotoğraf: Getty]
Cezayir Din İşleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda tokalaşmayı ve sarılmayı yasaklayan fetva yayımladı.
Cezayir Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu, bayramlaşırken COVID-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığını açıkladı.
Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu belirtildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı 536 can kaybı, 6 bin 629 da vaka bulunuyor.
Etiketler: tokalaşma koronavirüs önlemleri cezayir bayramlaşmaSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:28
Sıradaki Haber
Fransa'da 96 kişi daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz