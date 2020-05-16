Cezayir Din İşleri Bakanlığının Resmi Fetva Kurulu, bayramlaşırken COVID-19'un yayılmasına sebebiyet verecek tokalaşma ve sarılmanın caiz olmadığını açıkladı.

Açıklamada, bayramlaşmaların telefon ve mesaj yoluyla yapılmasının sosyal mesafenin korunması açısından önemli olduğu belirtildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı 536 can kaybı, 6 bin 629 da vaka bulunuyor.