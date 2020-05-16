Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi Genel Müdürü Bedreddin en-Neccar, saha incelemesinin ilk olarak başkentteki 3 belediyede başlayacağını söyledi.

Pazar günü başlayacak ilk aşamanın Ayn Zara, Ebu Selim ve Suk el-Cuma belediyelerini kapsayacağın belirten Neccar, inceleme sonrası alınan sonuçların, ilerleyen günlerde salgınla ilgili alınacak tedbirlerde yol gösterici olacağını anlattı.

Saha incelemesiyle, virüsün hangi bölgede ne kadar yayıldığını tespit etmeyi amaçladıklarını belirten Neccar, ilerleyen zamanlarda diğer belediyelerde de söz konusu incelemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nin verilerine göre ülkede COVID-19 kaynaklı 3 can kaybı ve 64 vaka bulunuyor.