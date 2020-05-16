Libya'da Hafter darbe üstüne darbe alıyor.

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkentin yaklaşık 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki Hafter milislerine ait hedeflere hava harekatları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

BAE'nin temin ettiği üsse sevkedilen ikinci bir Rus yapımı Pantsir tipinde bir HSS'nin hava unsurları tarafından imha edildiğini açıklayan Kununu, aynı şekilde BAE'nin temin ettiği Çin yapımı Wing Loong II tipinde bir SİHA'yı vurduklarını açıkladı.

Hafter milislerinin işgalindeki hava üssündeki iki silah deposunun da Libya Ordusu'na bağlı hava unsurları tarafından hedef alındığı paylaşıldı.

Libya Ordusu, dün de üsse sevkedilen BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipi hava savunma sistemini imha ettiklerini açıklamıştı.

NATO, Hafter'i tanımıyor

UMH Başbakanı Fayiz Es-Serrac, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede askeri ve güvenlik konularındaki son gelişmeler ile Hafter'in saldırıları ele alındı. Stoltenberg, görüşmede Hafter'i tanımayacağını işaret etti.

"NATO Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni meşru olarak görüyor, başkalarıyla ilgilenmiyorum" diyen Stoltenberg, sivillerin ve yerleşim yerlerinin altyapısının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BAE'nin desteği dünya medyasının da gündeminde

Birleşik Arap Emirlikleri'nin darbeci Hafter'e desteği dünya medyasının da gündeminde. Gizli bir Birleşmiş Milletler raporuna dayandırılan habere, Amerikan Bloomberg haber sitesi yer verdi.

Raporda, "Bir grup Batılı asker, darbeci Hafter'e destek için Libya'ya gitti" ifadesi dikkat çekti. Rapora göre, Batılı paralı askerler Dubai merkezli iki şirketle bağlantılı. Haziran 2019'da Libya'ya giden paralı askerler, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaştı.

"Hafter, Trablus çevresinde sıkıştı"

Bloomberg, bilgilerin iki diplomattan alındığını yazdı. Dubai merkezli şirketin ayrıca, darbeci Hafter'e helikopter, insansız hava aracı ve siber savunma sistemleri de sağladığını belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya'nın Hafter'i desteklediği belirtilirken

Washington yönetiminin ise Rusya'yı "savaşı derinleştirmekle" suçladığı ifade edildi.

Raporda, Hafter'in saldırılara rağmen Trablus çevresinde sıkıştığı belirtildi. Bunun nedeni de Libya Hükümeti'nin Türkiye'den aldığı desteğe bağlandı.

Libya hükümetine bağlı güçler, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan başkentin 140 kilometre güneybatısındaki Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya Ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.