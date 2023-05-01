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Dünya
AA 01.05.2023 06:38

Cezayir, İsrail'in üyeliği nedeniyle Uluslararası Parlamentolar Arası Birliği'ndeki grup başkanlığından çekildi

Cezayir Meclisi, İsrail'in, Uluslararası Parlamentolar Arası Birliği'nin (PAB) "Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu"na üyeliğe kabul edilmesi nedeniyle bu komisyonun başkanlığından çekildiğini duyurdu.

Cezayir, İsrail'in üyeliği nedeniyle Uluslararası Parlamentolar Arası Birliği'ndeki grup başkanlığından çekildi
[Fotograf: AP]

Meclisten yapılan açıklamaya göre, PAB'ın Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu Başkanlığını yürüten Cezayir Meclis Başkan Yardımcısı Munzir Buden, İsrail'in komisyona üyeliğinin onaylanmasının ardından başkanlıktan çekildi.

Açıklamada, bu kararın, "kapsamlı istişarelerden sonra ve Cezayir'in başta Filistin sorunu olmak üzere dünyadaki haklı ve adil meselelere ilişkin kararlı duruşuyla uyum" çerçevesinde alındığı vurgulandı.

Cezayir'in, komisyonun üyesi olarak kalmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın, Cezayir'in komisyon başkanlığına seçilmesinden yaklaşık 2 ay sonra gelmesine ilişkin ayrıntıya ise yer verilmedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Buden ile temsil edilen Cezayir, PAB'ın, 11-15 Mart tarihlerinde, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 146. Genel Kurul Çalışmaları Toplantısı'nda, PAB'ın Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu Başkanlığına seçilmişti.

Söz konusu toplantıda, Umman, Suudi Arabistan, İran, Meksika, Hindistan, İsveç ve İsrail de Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu üyeliğine kabul edilmişti.

Cezayir, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını talep ediyor ve İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi reddediyor.

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