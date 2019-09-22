Bin Karine, başkent Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı basın toplantısında, Libya'nın, Cezayir ulusal güvenliği için hayati önem taşıyan bölgenin bir parçası olduğuna işaret etti.

Cezayir ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunu kaydeden Bin Karine, "Libya'nın batısından Hafter ve yanlıları ile ülkedeki terörist milisler tarafından, çok yakın zamanda Cezayir'in egemenliğini hedef alan bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini uzak görmüyorum." ifadesini kullandı.

Bin Karine, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemindeki isimlerin yönetimden tasfiye edilmesini talep eden halk gösterilerine işaret ederek, muhtemel saldırının, halkın bu taleplerinin yerine getirilmesini engellemek adına Cezayir ordusunu meşgul etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cezayir makamları ile Hafter arasında, geçen sene eylül ayında, Hafter'in Cezayir sınırına askeri operasyon düzenleyeceği tehdidinin ardından gerginlik yaşanmıştı. Ancak Hafter'e yakın kaynaklar, olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada, Hafter'in bu konudaki açıklamalarının medya tarafından çarpıtıldığını aktarmıştı.

Meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı

Ulusal Bina Hareketi Başkanı ve eski Turizm Bakanı Bin Karine (57), ayrıca ülkede 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bin Karine, bugün Yüksek Seçim Kuruluna cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunu yaptı.

Bin Karine'nin, cumhurbaşkanlığı seçim yarışına dahil olan İslami eğilimli ilk isim olduğu ifade ediliyor.

Cezayir Yüksek Seçim Kurulu, perşembe günü cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başladığını açıklamıştı. Kurul, seçimler için eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis'in de dahil olduğu 12 adayın başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA