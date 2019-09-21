ABD’de cip alışveriş merkezine daldı, 3 kişi yaralandı. Olay anı alışveriş merkezindeki bir kişinin çektiği görüntülere yansıdı.

Woodfield Alışveriş Merkezi’nde bulunan kişinin kaydettiği görüntülerde, siyah bir cipin alışveriş merkezine girdiği ve giriş katında bulunan telefon standına çarptığı görülüyor.

Giriş katında mağazaların önünden ilerleyen cip, alışveriş merkezinin camlarını kırarak maddi hasara yol açtı.

Güvenlik ekiplerinin polis çağırmasıyla cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Alışveriş merkezinde bulunan bir görgü tanığı yerel medyaya yaptığı açıklamada, olayı terör eylemi sandığını ve hemen koşmaya başladığını söyledi.

Polis, olayın terör eylemi olmadığını belirtti.

Alışveriş merkezi olay sonrasında tahliye edilirken, maddi hasarın onarılması için bir süreliğine kapatıldı.

Kaynak: DHA