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Dünya
İHA 28.05.2024 04:08

Cezayir, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah saldırısıyla ilgili acil toplantı talep etti

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırı ile ilgili acil bir toplantı talep etti.

Cezayir, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah saldırısıyla ilgili acil toplantı talep etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail’in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir’den konuya ilişkin yeni hamle geldi.

Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti. BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın TSİ 22.00’de gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi.

Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma’nın BM Güvenlik Konseyi’ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.

En az 45 kişi hayatını kaybetmişti İsrail’in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail’in saldırısına dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı. 

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