Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 28.05.2024 04:05

ABD’de hortumlar ve kasırgalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi

ABD’nin Teksas, Oklahoma, Arkansas, Kentucky ve Alabama eyaletlerinde etkili olan hortum ve kasırgalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

ABD’de hortumlar ve kasırgalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi
[Fotoğraf Arşiv : REU]

ABD’nin farklı kesimlerinde yaklaşık 2 gündür etkili olan hortum ve kasırgaların bilançosu ağırlaştı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 23’e yükseldi. Teksas eyaletinde 7, Oklahoma eyaletinde 2, Arkansas eyaletinde 8, Kentucky eyaletinde 5 ve Alabama eyaletinde 1 kişinin öldüğü tespit edilirken, ülke genelinde en az 400 bin kişinin devam eden elektrik kesintilerinden etkilendiği bildirildi.

Yetkililer uyardı Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) ise, Washington DC, Kuzey Carolina, Virginia ve Maryland bölgelerinde yaşayan yaklaşık 16 milyon kişiye yönelik “hortum izleme uyarısı” yayınlayarak bölge sakinlerini olası risklere karşı tetikte olmaya çağırdı. Ayrıca New York, Pennsylvania ve New Jersey'de yaşayan yaklaşık 30 milyon kişi için “fırtına izleme uyarısı” yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden valilerle görüştü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın hortum ve kasırgalardan etkilenen bazı eyaletlerin valileriyle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Biden’ın Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders ve Teksas Valisi Greg Abbott ile konuşarak taziyelerini ilettiği ve gerekli olması halinde hükümetin afet bölgelerine federal destek sağlayacağını dile getirdiği aktarıldı.

ETİKETLER
ABD Kasırga
Sıradaki Haber
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile "güçlenen" ilişkilere vurgu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:09
Cezayir, BM Güvenlik Konseyi’nden İsrail'in Refah saldırısıyla ilgili acil toplantı talep etti
02:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de
02:46
İzmir'de şarampole devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti
02:47
Beyoğlu'nda kafeteryanın çatısı alev alev yandı
01:57
Atina'daki konserde Türkçe ve Yunanca şarkılar dinleyiciyle buluştu
00:57
İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile "güçlenen" ilişkilere vurgu
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dan üç kupalı kutlama
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'dan üç kupalı kutlama
FOTO FOKUS
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet heyecanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ