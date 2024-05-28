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Dünya
AA 28.05.2024 00:54

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile "güçlenen" ilişkilere vurgu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye ile "güçlenen" ilişkilere vurgu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."

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