Cezayir, 7 farklı kentte orman yangınları ile mücadele ediyor

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kuzeydeki Tipaza, Buveyra (Bouira), Bicaya (Bejaia), Mustağanim, Setif, Skikda ve Cicıl ﻿(Jijel) kentlerinde orman yangınları çıktı.

Buveyra kentinde, yangına havadan da müdahale edildiği, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, ancak yine de halkın tedbirli olması gerektiği duyuruldu.

Cezayir makamları, haftalardır devam eden sıcak hava dalgasının orman yangınlarına neden olabileceği beklentisiyle yüksek alarm durumunun etkinleştirildiğini duyurmuştu.

Cezayir yaklaşık bir aydır, başkentte 48 derece, diğer bölgelerde ise 50 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklara tanık oluyor.