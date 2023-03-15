İngiltere Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme, geçen yıl boyunca 4 binden fazla kişinin cezaevine konulmasının ardından geldi.

Yeni düzenlemeyle birlikte cezaevinden salınarak ev hapsine alınanların ev hapsinde geçirecekleri süre de 135 günden 180 güne çıkarıldı.

İngiltere'deki ceza infaz düzenlemelerine göre, birçok suçta alınan cezanın yarısı kadar cezaevinde kaldıktan sonra otomatik tahliye işlemi yapılıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, örneği 4 yıl ceza alan bir hırsız, sadece 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine gönderilecek. İngiliz medyasına göre, düzenlemeden en çok faydalanacak kişiler hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giyenler olacak.

400 ila 600 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor

Adalet Bakanlığı'nın 6 Haziran'da yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemesiyle birlikte, cezaevlerinden 400 ila 600 kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Ancak uzmanlar ülke genelinde istihdam edilen ek 20 bin polis gücü nedeniyle, cezaevleri popülasyonunun 80 binden 100 bine çıkabileceğini düşünüyor. Hükümet ise bir sonraki adımda düşük risk teşkil eden mahkumları geçici izinle tahliye etmeyi değerlendiriyor. Bu izinle mahkumların işe gitmesine ve 4 günlerini evde geçirmesine izin veriliyor.

Düzenlemenin kamuoyunda tartışılmadan hazırlandığını savunan eski Mağdurlar Komiseri Dame Vera Baird'e göre ise yeni düzenleme hükümetin suça karşı sıfır tolerans yaklaşımıyla çelişiyor. Baird, düzenlemeden haberi olmayan mağdurların cezaevinden tahliye edilenlerle sokakta karşılaşmalarının şok edici sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.