Fas-İspanya sınırında insanlık dramı yaşanıyor.

Göçmen bir çocuk, üzerindeki plastik şişeleri can yeleği niyetine kullandı. Bu "can yeleği" ile uzun süre yüzdü, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya ulaşmaya çalıştı.

Denizin içinde zor anlar yaşayan göçmen çocuk, zaman zaman gözyaşlarına boğuldu ve İspanya polisini atlatarak kıyıya çıktı.

1500 çocuktan sadece biri

Duvara tırmanmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından yakalanınca, gözyaşlarını tutamadı.

O, sınırı aşmaya çalışan yaklaşık bin 500 çocuktan yalnızca biriydi.

Onun gibi ailesi olmadan sınırı aşmaya çalışan çocukların İspanya'nın farklı bölgelerine dağıtılması planlanıyor.

İspanya-Fas gerilimi

Madrid ve Rabat yönetimleri arasındaki ilişkiler, Faslı ayrılıkçı isimlerden İbrahim Gali'nin gizlice İspanya'ya götürülerek tedavi edilmesiyle gerilmişti.

Sınır denetimini gevşeten Fas, yaşanan son olaylardan sonra tekrar sınırkontrollerine başladı.

[Harita: TRT Haber]

5 bin 600'ü geri gönderildi

17 Mayıs'tan bu yana Ceuta'ya geçen 8 bin kadar göçmenden 5 bin 600'ünün Fas'a geri gönderildiği belirtiliyor.

Fas'a geri gönderilen göçmenler ise havanın kararmasıyla sokağa indi, polisle karşı karşıya geldi.

Güvenlik güçleri; çöp kutularını ateşe veren, polise taş atan göçmenlere müdahale etmekte zorlandı.

Göçmenler uzun süre sokakları terk etmedi.