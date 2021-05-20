İspanyol radyosu RNE'ye konuşan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, "Fas yönetiminin bu şantajını kabul etmeyeceğiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü pazarlık konusu değildir veya tehlike de değildir. Toprak bütünlüğünü garanti etmek ve sınırları izlemek için gerekli tüm araçları kullanacağız" dedi.

"İspanya ile oyun oynanmaz"

Fas'ın Ceuta sınırında "çocukların da aralarında olduğu vatandaşlarını denize atarak uluslararası hukuk kurallarını çiğnediğini" savunan Robles, "İspanyol hükümeti bu konuda net bir kararlılık göstermiştir. İspanya ile oyun oynanmaz" vurgusunu yaptı.

Robles, olanların sadece İspanya'yı değil Avrupa Birliği'ni (AB) de ilgilendirdiğini belirterek, "Dost ve komşu bir ülke olan Fas, son günlerde yaşanan olayları yeniden düşünmek zorundadır" şeklinde konuştu.

[Grafik: TRT Haber]

Ceuta sınırında yaşananlar

Fas'ın 17 Mayıs sabahından itibaren sınır güvenliğini bırakmasıyla çoğunluğu Faslı binlerce düzensiz göçmen Ceuta'dan yüzerek ya da yürüyerek İspanya tarafına geçmişti.

2 günde yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin Ceuta'ya girmesi sonrasında İspanya ve AB'nin baskılarıyla Fas tekrardan sınır kontrolüne başlayıp geçişleri durdurmuştu.

İspanya şu ana kadar 5 bin 600 bin düzensiz göçmeni geri gönderirken, 1500 kadar çocuk göçmenin reşit olmamalarından kaynaklanan özel statüleri olmasından ötürü Ceuta'da bekletildiği ve gruplar halinde İspanya'nın diğer özerk yönetimlerine gönderilmelerinin planlandığı açıklandı.

Hükümet, bölgeye gönderdiği askerlerin de bir süre daha orada kalacağını duyurdu.

Ayrılıkçı ismin gizlice tedavisiyle diplomatik kriz çıktı

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı COVID-19 hastalığından sebep tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İspanya hükümeti, Gali'nin insani yardım gerekçesiyle getirildiğini açıklasa da Fas hükümeti, Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'i istişarelerde bulunmak üzere Rabat'a çağırmıştı.