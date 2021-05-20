Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran istihbaratı: 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubu çökertildi
[Fotoğraf: Reuters]
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 3 casusluk şebekesi ve 3 terör grubunun çökertildiği açıklandı.
Mehr Haber Ajansı'na konuşan Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bölgedeki son operasyonlar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Son 2 ayda tespit edilen 3 casusluk şebekesinin tüm üyeleri gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ ve selefi 3 terör örgütü yok edildi" denildi.
Etiketler: DEAŞ İran Terör Örgütü
Sıradaki Haber
BM, işgal altındaki Filistin topraklarını görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz