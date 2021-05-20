Mehr Haber Ajansı'na konuşan Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bölgedeki son operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Son 2 ayda tespit edilen 3 casusluk şebekesinin tüm üyeleri gözaltına alındı. Ayrıca DEAŞ ve selefi 3 terör örgütü yok edildi" denildi.