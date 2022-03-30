Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Çernihiv Valisi: Rusya'nın saldırılarında azalma yok
Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv bölgesinin valisi, Moskova'nın buradaki askeri operasyonları azaltma taahhüdüne rağmen, Rus saldırılarında bir düşüş görmediğini söyledi.
Vali Viacheslav Chaus, Telegram kanalında, "Buna [taahhüde] inanıyor muyuz? Tabii ki hayır" dedi.
Chaus, Rus kuvvetlerinin "Nijin şehrine havadan da olmak üzere saldırılar düzenlediğini ve bütün gece Çernihiv şehrini vurduklarını" söyledi.
BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.
Salı günü İstanbul’daki müzakerelerin ardından Rusya, Çernihiv ve başkent Kiev çevresindeki askeri operasyonlarını "büyük ölçüde azaltacaklarını" açıkladılar.
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