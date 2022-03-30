Vali Viacheslav Chaus, Telegram kanalında, "Buna [taahhüde] inanıyor muyuz? Tabii ki hayır" dedi.

Chaus, Rus kuvvetlerinin "Nijin şehrine havadan da olmak üzere saldırılar düzenlediğini ve bütün gece Çernihiv şehrini vurduklarını" söyledi.

BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı.

Salı günü İstanbul’daki müzakerelerin ardından Rusya, Çernihiv ve başkent Kiev çevresindeki askeri operasyonlarını "büyük ölçüde azaltacaklarını" açıkladılar.