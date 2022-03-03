Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.10 sıralarında Rusya’nın petrol rafinerisini vurduğunu, çıkan yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Rus donanmasına ait savaş ve çıkarma gemilerinin ise Kırım açıklarında bekleyişi sürüyor.

Odessa son iki gündü birçok kez siren sesleri çalmıştı.

Sivil halk Rus çıkarmasını engellemek için sahile barikat kurmuş. Bazı bölgeler ise mayınlanmıştı.